حكومة الاقليم: مسرور بارزاني والسوداني اتفقا على حل ملفي الموازنة وقانون النفط والغاز

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن رئيسها مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اتفقا على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد.

وكان مسرور بارزاني قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة بغداد، والتقى فور وصوله مع محمد شيّاع السوداني حيث استعرض اللقاء أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم “شهد، تأكيداً متبادلاً على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري”.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى أن “هناك سبلاً عديدة لحل المشاكل إذا ما توفرت النية بشأن ذلك”، وقال: “لدينا اتفاق الأطراف السياسية والمنهاج الوزاري الحكومي لحل تلك المشاكل العالقة”.

من جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي التأكيد على الرغبة القوية في حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.

هذا واشتملت المناقشات بشكل رئيسي على الاستعدادات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، والتفاصيل المتعلقة بحصة إقليم كوردستان ومستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية.

كذلك جرى بحث الخطوات اللازمة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز، وفق ما جاء في الاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة والبرنامج الوزاري.

واتفق الجانبان على ضرورة حل المشاكل والتوصل إلى حل لكل من الملفين المرتبطين بالموازنة العامة والنفط والغاز تحت مظلة الدستور.

كما جرت في الاجتماع مناقشة تنفيذ المادة 140 الدستورية، وضمان الحقوق الدستورية لقوات البيشمركة الكوردستانية لكونها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية الاتحادية، فضلاً عن تطبيق اتفاق سنجار، بحسب بيان حكومة الإقليم.