مكتب السوداني يعلن فحوى اجتماع فني موسع بين الحكومة الاتحادية و وفد حكومة الاقليم

عُقِد اليوم الأربعاء، اجتماعٌ فني موسع بين الحكومة الاتحادية، ووفد حكومة إقليم كوردستان العراق، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وضم الاجتماع كلا من: نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة “سومو”.

في حين ضم وفد إقليم كوردستان وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وممثل حكومة الإقليم في بغداد.

وأفاد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات.

كما تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، ولاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور، بحسب بيان صادر عن مكتب السوداني.

ووصل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني برفقة وفد رفيع المستوى من حكومته في وقت سابق من صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد بهدف استئناف الحوارات بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وهذه أول زيارة لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية وتولي محمد شيّاع السوداني رئاستها.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فور وصوله للعاصمة العراقية، “عدنا إلى ⁦بغداد ‬⁩ ومستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا لشعبها”.

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الأخير أستقبل، في وقت سابق من اليوم، رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وعلق مسرور بارزاني على اللقاء قائلا، إنه لقاء مثمرا في الوقت المناسب مع رئيس الوزراء العراقي ⁦‪محمد شياع السوداني‬⁩ حول سبل التعاون في قضايا الطاقة والأمن والميزانية.