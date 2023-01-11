فيان صبري: ندعم الحكومة العراقية ونلمس داخل البرلمان أجواء إيجابية

أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، دعم اقليم كوردستان للحكومة العراقية الجديدة، مشيرة الى وجود أجواء إيجابية في مجلس النواب أكثر من التي كانت في السنة الماضية.



وقالت فيان صبري لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاربعاء (11 كانون الثاني 2023) ان “زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم إلى بغداد مهمة، وتأتي في توقيت حساس، فهناك مواد في المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة متعلقة بإقليم كوردستان”، مبينة ان “من المواضيع الحساسة جداً موضوع الموازنة، حيث يتوقع أن يقدم مجلس الوزراء في هذه الأيام مشروع قانون موازنة 2023 إلى مجلس النواب”.



واضافت انه “ورد في المنهاج الوزاري أن أي قرار، مرتبط بإقليم كوردستان يجب أن يصدر من خلال التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية”، موضحة ان “موضوع الموازنة موضوع حساس للغاية، ولا شك أن لنا في حكومة إقليم كوردستان حصة في هذه الموازنة، ولا شك أن مسرور بارزاني سيبحث اليوم في زيارته هذا الموضوع”.



فيان صبري، ذكرت ان “الموضوع المهم الثاني وهو أيضاً مرتبط بموضوع الموازنة، هو موضوع قطاع النفط، وقد ورد في ورقة ائتلاف الدولة أنه يجب إجراء مراجعة شاملة”، مشيرة الى “توجيه كتاب مباشر إلى البنك المركزي العراقي لصرف 400 مليار دينار لإقليم كوردستان عن طريق المصرف التجاري العراقي، وهذا يدخل ضمن موازنة 2022، وكان من المفترض صرف 400 مليار دينار لإقليم كوردستان شهرياً لحين المصادقة على موازنة 2023”.



وأكدت أن “هناك قراراً أو توجيهاً للبنك المركزي العراقي بصرف 400 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان كمستحقات لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022، أو على الأقل صرف 400 مليار لحين المصادقة على موازنة 2023″، مشددة على ان “هذا الموضوع مهم جداً ومن المفروض الانتهاء منه في مجلس الوزراء”.



رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، لفتت الى ضرورة أن “يستمر هذا التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقد كان هناك وفد من حكومة إقليم كوردستان زار بغداد وعمل على هذا الموضوع، وكانت هناك عقبات، لكن نرجو أن تكون قد أزيلت اليوم”، مضيفة ان “هناك قراراً من رئيس الوزراء بأن يتم حسم كل الأمور المتعلقة بإقليم كوردستان على أساس اتفاق سياسي، وقد ورد في الاتفاق السياسي أن أي موضوع أو قرار مرتبط بإقليم كوردستان يجب أن يأتي من خلال التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، ولا يجوز أن يصدر القرار فردياً من جانب الحكومة الاتحادية سواء من جانب إحدى وزاراتها أو أن يكون قراراً سياسياً نيابياً، كما يجب في كل الأحوال أن يأتي كل قرار يرتبط بإقليم كوردستان من خلال التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان”.



“من المفروض أن لنا في إقليم كوردستان حصة من المناصب في الحكومة الاتحادية، ومن المواضيع التي تحدثنا عنها مراراً هو أن تكون هناك توازنات في المؤسسات الحكومية، ومن المفروض شغل كل مناصب الكورد، ومن هذه المؤسسات بلا شك وزارة المالية، حيث أن وكيل وزارة المالية هو من حصة الكورد ويجب شغل المنصب، وبالطبع يجري العمل على هذا الموضوع”، حسب صبري، التي بينت: “في الحقيقة لا أستطيع الجزم بأنه تولى مهامه اليوم أم لا، لكن من الواضح أن هذا المنصب هو للكورد وبالأخص للحزب الديمقراطي الكوردستاني”.



وأردفت ان “هناك مناصب أخرى أيضاً وقد أشرنا إلى ذلك مراراً فهناك تقريباً 400 منصب للكورد، ومن المفروض شغل جميع هذه المناصب الـ400 سواء كانت في المالية أو في غيرها، فهناك مثلاً مناصب أمنية وأخرى عسكرية، والمناصب كثيرة، ومن المفروض شغلها من قبل الكورد لخلق نوع من التوازن في الحكومة الاتحادية”.



رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، اضافت: “تطرقنا إلى هذا الموضوع في مرات كثيرة، من المفروض أن يكون على أساس ما يأتي من وزارة التخطيط فلم يشهد العراق إجراء إحصاء للسكان، وأشارت وزارة التخطيط في السنة الماضية إلى أن من المفترض أن تكون النسبة 14% لكن الأمر متروك للتنسيق بين الحكومتين”، موضحة: “نذكر جيداً أن حصتنا من الموازنة كانت 17% في السابق، لكن عندما يتم صرف تلك النسبة، وكما ذكرنا في مرات عديدة، يذهب جزء كبير منها للنفقات السيادية، بينما تنال حكومة إقليم كوردستان نسبة ضئيلة للغاية من هذه النفقات السيادية، لذا يجب إيجاد حل لهذا الموضوع”.



“كما تحدثنا في مرات كثيرة عن الإنفاق الفعلي، فمن المفروض أن تحصل حكومة إقليم كوردستان على حصتها كاملة، ثم إذا كانت هناك استقطاعات مثلما جاء في المادتين (10) و(11)، لكن ليس كما كان يحدث في السنوات السابقة عندما كانت حصة إقليم كوردستان 17% بينما كان ما يحصل عليه إقليم كوردستان 6% فقط من الموازنة حيث كانت تستقطع مبالغ كبيرة من حكومة إقليم كوردستان على أنها نفقات سيادية لم يكن ينفق منها إلا النزر اليسير جداً لإقليم كوردستان، لذا يجب إيجاد حل لهذا الموضوع أيضاً”.



أما بخصوص ورقة ائتلاف إدارة الدولة، ذكرت انها “تطرقت إلى ثلاثة مواضيع أن على القوى السياسية في كل قرار أو موضوع مرتبط بإقليم كوردستان يجب أن يأتي من خلال اتفاق سياسي، ثم يأتي موضوع الحكومة التنفيذية، وفي هذا السياق زارت وفود كثيرة من حكومة إقليم كوردستان بغداد وهذه الزيارات ستستمر بالطبع، وتأتي زيارة مسرور بارزاني اليوم لبغداد في إطار هذا التنسيق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، والموضوع الثالث هو الأساس التشريعي، فبعد مصادقة رئاسة الوزراء على مشروق قانون الموازنة سيرف مشروع القانون إلى مجلس النواب وفي هذا المجلس يجب أيضاً أن يأتي أي قرار يرتبط بإقليم كوردستان من خلال اتفاق سياسي وليس كما كان في السابق باعتماد منطق الأغلبية والأقلية”.



وشددت على ان “اعتماد هذا المبدأ لن يكون لصالح إقليم كوردستان، لذا فإن الاتفاق السياسي بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة يجب تطبيقه في مجلس النواب أيضاً”، مردفة ان “ما نلمسه هو أن هناك في الحقيقة أجواء إيجابية، ومن جانبنا وكما أكدنا مراراً فإننا ندعم الحكومة العراقية الجديدة، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكورد بصورة عامة ندعم هذه الحكومة، ولهذا فإننا بالتالي ندعم هذه الخطوات، وزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان لبغداد خطوة جيدة للغاية وخطوة إيجابية، ونشجع استمرار هذه الزيارات”.



واضافت فيان صبري: “نلمس داخل مجلس النواب أجواء أكثر إيجابية من التي كانت في السنة الماضية ونسعى لأن تكون حصة إقليم كوردستان حصة صحيحة في كل المجالات، ليس فقط في المجال المالي، فهناك موضوع البيشمركة وقطاع الصحة والدواء والزراعة والقروض والكثير من المواضيع الواردة في الموازنة ومن المفروض أن تكون لحكومة إقليم كوردستان حصة، وحتى النفقات السيادية يجب أن يكون لإقليم كوردستان حصته منها، وسنعمل من أجل ضمان حصة عادلة لإقليم كوردستان وشعب كوردستان”.