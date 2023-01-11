لمواجهة ارتفاع الاسعار.. بيض المائدة من اقليم كوردستان الى المحافظات العراقية

وجّه وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، اليوم الأربعاء، بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن إقليم كوردستان الى باقي محافظات العراق الأخرى وبالعكس.

وقال العلياوي في بيان، إن “هذا القرار جاء لمواجهة الارتفاع في أسعار هذه المادة الحيوية في السوق المحلية”.

مضيفاً أن “الوزير وجه أيضا شركة ما بين النهرين العامة والشركة العراقية لإنتاج البذور بسرعة تجهيز مادة أعلاف الذرة الصفراء الى مربي الدواجن بالكميات الكافية والأسعار المدعومة من الدولة، لضمان استمرارهم في انتاج هذه المادة وديمومة رفد السوق المحلية بالأسعار المقبولة للمنتجين والمواطنين”.