إقليم كوردستان صدّر العام الماضي 10 أنواع من السلع والمنتجات إلى دول أجنبية

أكد رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان، إنه تم تصدير 10 أنواع من السلع والمنتجات إلى دول أجنبية العام الماضي، وأن هناك خطط لمواصلة تطوير هذه الخطة.

وقال مصطفى شيخ عبد الرحمن، رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان لـ (باسنيوز): «في العام الماضي، تم تصدير 10 أنواع من البضائع والمنتجات من إقليم كوردستان، وهي الإجاص والعنب والعسل والخبز والرمان ودبس الرمان وزيت المحركات وعدد من أنواع الأدوية والمياه المعدنية والتين».

وأوضح أن «الدول التي صدرت إليها البضائع هي قطر وفلسطين ولبنان والسويد وسوريا والكويت والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة».

وأوضح بالقول: «هناك طلب مرتفع وإقبال على معظم السلع والمنتجات التي نصدرها، لذلك نريد أن تستمر هذه الخطة هذا العام وسيتم تطويرها بشكل أكبر. ولهذا الغرض، تعمل حكومة إقليم كوردستان ووزارة الزراعة على إنشاء علامات تجارية لمحاصيل أخرى على غرار الرمان وتصديرها رسمياً».