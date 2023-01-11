اجتماع برلماني لمناقشة الاستعدادات الفنية والتحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات

ترأس نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، اجتماع برلماني مع المفوضية لمناقشة التحضيرات لإنتخابات مجالس المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان، ان “عبد الله أحمد ترأس اليوم الأربعاء، إجتماع اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس السن والنواب أعضاء اللجنة مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات”.

واضاف ان “لإجتماع جرى خلاله إستعراض آليات عمل المفوضية في هذه المرحلة، وبحث السبل الكفيلة لتجاوز المشاكل والمعوقات، والإستعدادات الفنية والتحضيرات للإنتخابات القادمة لمجالس المحافظات، فضلاً عن مناقشة الموقف العملياتي للتسجيل البايومتري وآلية توزيع البطاقات على الناخبين”.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب وفقا للبيان على أن “البرلمان يدعم جهود مفوضية الإنتخابات ويسعى لتوفير التخصيصات المالية من أجل إستمرار العمل”، مضيفاً بأن “إجراء إنتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر مرتبط بالإتفاقات السياسية بين الكتل والقوى الوطنية”.

وأشار الى “ضرورة إشراك جميع الكتل والقوى السياسة في تشريع قانون إنتخابات مجالس المحافظات وتهيئة الأجواء وتشجيع الناخبين للمشاركة في العملية الديمقراطية”.