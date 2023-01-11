تربية نينوى تستعيد أكثر من 90 عقارا شغلها متجاوزين

تمكنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، من استعادة 93 عقارا تم استغلالها من قبل المتجاوزين، على عقارات الدولة التابعة لوزارة التربية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية، في بيان، إنه “بتوجيه مباشر من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، تمكنت مديرية تربية محافظة نينوى من استعادة 93 عقارا شغلها عدد من المتجاوزين بعد حسم دعاوى قضائية مقامة في محكمة الجنح لصالح المديرية”.

وأضاف البيان، أن “هذا الإجراء، يندرج ضمن الخطة الوزارية، لاستعادة العقارات المتجاوز عليها، بالتنسيق مع الجهات القانونية، ودائرة التسجيل العقاري”.

وأشار البيان إلى أن “توجيهات وزير التربية بشأن استعادة أملاك المديريات العامة للتربية، في المحافظات، تأتي كخطوة استباقية لاستغلال الأراضي التابعة للوزارة، في بناء مشاريع تربوية وتعليمية تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم”.