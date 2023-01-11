إيران تستدعي السفير العراقي اعتراضاً على إستخدام عبارة “الخليج العربي”

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير العراقي لدى طهران، اعتراضا على استخدام مصطلح “الخليج العربي” في البطولة الجارية في محافظة البصرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي، انه تم “استدعاء السفير العراقي إلی وزارة خارجية الإيرانية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلحا “الخليج العربي” بدلا من الخليج الفارسي”، مبينا، “عكسنا حساسية الشعب الايراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلی الجانب العراقي”.

وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقیة مصطلح “الخليج العربي” بدلا من “الخليج الفارسي”، قال عبد اللهیان، “صحح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذه المسألة (هذا الخطأ) في مقال نُشر مؤخرًا على الفضاء الافتراضي”، بحسب قوله.

وتابع الوزير الإيراني، “على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية، للتأكيد على حساسية الشعب الايراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل “للخليج الفارسي” والاعلان عنها إلی الجانب العراقي”.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت الماضي، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن بطولة “خليجي 25” المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.