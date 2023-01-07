يناير 09, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يهنئ الكاكائيين بعيد قولتاس

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يهنئ الكاكائيين بعيد قولتاس

وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة للكاكائيين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد قولتاس، مؤكداً على ثقافة السلام والتعايش بين أبناء الشعب الكوردي.

وقال الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت في رسالة وجهها للكورد الكاكائيين بمناسبة عيد قولتاس “أود أن اتقدم بالتهنئة الى جميع الاخوة والاخوات الكاكائيين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد قولتاس”.

وأضاف الرئيس بارزاني “آمل أن يحتفل الاخوة والاخوات الكاكائيين وكافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان بأعيادهم في ظل السلام والوئام”.

وتابع بارزاني قائلاً “بهذه المناسبة نؤكد على ثقافة السلام والتعايش بين أبناء الشعب الكوردي”.

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