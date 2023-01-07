مسرور بارزاني مهنئاً بعيد ‹قولتاس›: الكاكائيون لهم مشاركة فاعلة في نضال شعب كوردستان

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تهنئة إلى الكاكائيين (اليارسانيين) بمناسبة حلول عيد قولتاس.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «مع حلول عيد قولتاس، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الكاكائيين (اليارسانيين) في كوردستان والعراق والعالم، متمنين لكم عيداً غامراً بالبهجة والسعادة والسرور».

وأضاف «وفي هذه المناسبة، نعرب عن احترامنا وتثميننا للدور البارز والمهم الذي يؤديه الكاكائيون مكوناً أصيلاً من شعب كوردستان، ولهم مشاركة فاعلة في نضال شعب كوردستان وكفاحه وتضحياته، ونؤكد على حماية حقوق الكاكائيين وعموم مكونات الشعب الكوردستاني. عيد قولتاس سعيد ويعاد عليكم بالأفراح والمسرّات».