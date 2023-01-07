تنسيق بين بغداد وأربيل لأتمتة التعاملات الحكومية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، 7 كانون الثاني، 2023، عن إنجاز الربط الإلكتروني الخاص بإصدار الوثائق مع إقليم كردستان، مؤكدة وجود تنسيق عال بين بغداد وأربيل لأتمتة التعاملات الحكومية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل تنسيقها المباشر وتواصلها مع جميع المؤسسات الحكومية بصورة عامة والمحافظات بصورة خاصة من أجل العمل على أتمتة جميع التعاملات الحكومية”.

وأضاف أن “المرحلة الأولى من هذه الأعمال انتهت متمثلة ببرنامج إدارة الوثائق الالكتروني الخاص برابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجميع الوزارات”، مبيناً أن” البرنامج يتيح الآن تداول جميع الوثائق الرسمية بين الأمانة العامة والوزارات”.

وأشار الى أن “الأمانة العامة بصدد الذهاب نحو المرحلة الثانية والتي سيتم فيها ربط الجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات بهذا النظام الذي يتيح عملية تداول وثائق رسمياً وإنهاء العمل الورقي وتجاوز البيروقراطية والروتين فضلاً عن الإسراع في إنجاز المعاملات الخاصة للمواطنين، وكذلك الإجراءات المتعلقة في ما بين المؤسسات الرسمية ويقضي على الفساد”.

وبشأن الربط الالكتروني بين بغداد وحكومة كردستان، أكد مجيد أن “دائرة مركز البيانات الوطني عملية أنجزت الربط الالكتروني ما بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان، وهنالك تنسيق عال المستوى واجتماعات تداولية ما بين إدارة مركز بيانات الوطني وممثلية إقليم كردستان”.

وتابع أنه “تم إنجاز الربط الكتروني في موضوع صحة الصدور وإلغاء التعامل الورقي مع الكثير من المعاملات المتعلقة في ما بين المواطنين في الحكومة المركزية والمحافظات وبين إقليم كردستان”.

ونوه الى أن “المعاملات كانت ترسل وتصدر ورقياً وتشوبها عملية تأخير في إصدار المعاملات وصعوبة للمواطنين بمتابعتها لكن البرنامج منح بأن تكون هذه المراسلات الآن الكترونياً، وسهلت كثير من الإجراءات على المواطنين، كما وضعت دائرة مركز البيانات الوطني خدمة ارشادية للمواطنين، تتيح لهم الاتصال على الخط المجاني(559) من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً للاستفسار عن كل الطلبات والكتب الواردة والصادرة في ما بين بغداد وإقليم كردستان”.

وواصل أن “الخدمة تتيح إمكانية استفسار المواطنين عن الخدمات التي تقدمها بوابة أور الالكترونية”، موضحاً أن” البوابة تقدم أكثر من 200 خدمة ما بين الكترونية وورقية، وأيضاً العمل جار بين دائرة مركز البيانات الوطني وممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد على أتمتة بقية كل الإجراءات والمعاملات”.