الأرمن في دهوك يحتفلون بميلاد المسيح

احتفل الأرمن الأرثوذكس في دهوك بعيد ميلاد المسيح في مراسم شهدتها الكنيسة الأرمنية في المحافظة التي تعيش فيها 124 عائلة أرمنية يبلغ عدد أفرادها 640 شخصاً.



تحتفل الكنائس الأرمنية بميلاد المسيح في السادس من شهر كانون الثاني من كل عام، في حين تحتفل به الكنائس الأرثوذكسية في السابع من شهر كانون الثاني، والكاثوليك في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول.



رئيس لجنة إدارة كنيسة الأرمن في دهوك، يروانت نيسان، قال لشبكة رووداو الإعلامية: “نحتفل بميلاد المسيح في السادس كانون الثاني، مع سائر الكنائس الأرثوذكسية في العالم”.



وقدم مسلمون وكلدان وشخصيات في دهوك التهاني للأرمن بهذه المناسبة، مطالبين الأطراف السياسية بمزيد من التقارب فيما بينها، كي لا يهاجر من تبقى من الأرمن إلى خارج البلاد.



الشخصية الأرمنية في دهوك، وارتكيس سركيسيان، قال لشبكة رووداو الإعلامية، “ندعو الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى وحدة الصف، بما يسمح بتوفير حياة أفضل للمواطنين”.



ويعيش نحو ألف أرمني في زاخو، لا يتكلم معظمهم اللغة الأرمنية، وذلك بسبب اختلاطهم مع الكورد من أبناء المنطقة.



ممثل المكون الأرمني في زاخو، داوود ماديوس، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن “200 عائلة أرمنية يبلغ عدد أفرادها أكثر من ألف شخص، يعيشون في حدود إدارة زاخو المستقلة، والتي تعد معقل الأرمن في إقليم كوردستان”.



يشار الى انه وبحسب إحصاءات كنيسة الأرمن في دهوك، يعيش نحو اربعة آلاف و200 أرمني في إقليم كوردستان، منهم ثلاثة آلاف و600 شخص في محافظة دهوك.