يناير 06, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

وفد فني من الإقليم يعتزم زيارة بغداد لاستكمال التفاهمات بشأن الموازنة

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فى :أخبار عــامة
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وفد فني من الإقليم يعتزم زيارة بغداد لاستكمال التفاهمات بشأن الموازنة

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الخميس، عن قرب وصول وفد فني من اقليم كردستان العراق لاستكمال التفاهمات التي تخص الإقليم بالموازنة .

وقال الهركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وفدا فنيا من اقليم كردستان العراق سيصل إلى العاصمة بغداد لاستكمال التفاهمات بشأن حصة الإقليم من موازنة العام الجاري”.

واضاف أن” عودة الوفد إلى الإقليم كانت بسبب عطلة أعياد الميلاد”، مرجحا “انتهاء المهمة خلال أيام وبالتالي يتم إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لغرض التصويت”.

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