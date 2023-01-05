أكثر من 7 ملايين سيارة مسجلة في العراق

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (5 كانون الثاني 2023)، ان العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص المسجلة بلغ (7) ملايين و(460) الف سيارة لغاية نهاية عام 2021 في جميع انحاء العراق، بما فيها إقليم كوردستان.



وبحسب بيان لوزارة التخطيط فان تلك السيارات تشمل اللوحات الدائمية، ولوحات الفحص المؤقت، واللوحات الجديدة (المشروع الوطني والموازي).



فيما كان مجموع السيارات لسنة 2020 نحو (7) ملايين و(27) الف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت 6%.



واضافت الوزارة ان معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2021 بكافة لوحاتها بلغ (181) سيارة لكل (1000) نسمة مـن سكان العراق .



وارتفع معدل مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة بكافة أنواع لوحاتها لكل (كم) من الطرق المبلطة عدا إقليم كوردستان إلى (127) سيارة / كم .



بينما بلغ عدد سيارات (الفحص المؤقت) في القطاع الخاص المسجلة اكثر من (345) الف سيارة .



فيما بلغت نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية (56%) من اجمالي السيارات الكلي بضمنها إقليم كوردستان.



أما السيارات التي تحمل لوحات (الفحص المؤقت) فقد بلغت نسبتها (5%) من أجمالي السيارات، في حين بلغت نسبة السيارات التي تحمل (اللوحات الجديدة) (39%) من المجموع الكلي لسيارات القطاع الخاص.