رئيس حكومة إقليم كوردستان يوافق على انشاء وحدات سكنية للأطفال المشرّدين والنساء المعنّفات

وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على انشاء وحدات سكنية لشريحتين من مجتمع الإقليم، وذلك بعد طلب من وزيرة الشؤون الاجتماعية، كويستان محمد.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، قد تقدمت في وقت سابق في كتاب رقم 1314 لسنة 2022 /11/7، بطلب لبناء وحدات سكنية للأطفال المشردين والنساء اللواتي تعرضن للتهديد في دور إيواء النساء بعد حل مشاكلهن، واللواتي ترفض عائلاتهن استقبالهن.

وفي وقت سابق تم منح مئات الشقق السكنية، لعائلات وذوي الشهداء وضحايا الإبادة الجماعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية.