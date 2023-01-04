نقل خدمة المدرسين الكورد في المناطق خارج إدارة إقليم كوردستان إلى ملاك الحكومة العراقية

أعلنت مديرية الدراسات الكوردية في وزارة التربية العراقية، أن المدرسين الكورد في كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان، سينقلون إلى ملاك الحكومة العراقية.

وقالت المدير العام للدراسات الكوردية في وزارة التربية العراقية، سناء كرمياني، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (4 كانون الثاني 2022): “تلقينا كتاباً رسمياً من مجلس الوزراء العراقي حول نقل المدرسين الكورد إلى ملاك الحكومة العراقية”.



يشار إلى أن لجنة التربية النيابية شكلت في تشرين الثاني 2022، لجنة خاصة بجمع البيانات حول الاساتذة والمعلمين المنتسبين لوزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، العاملين في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة اقليم كوردستان (المتنازع عليها)، لغرض نقلهم الى ملاكات الحكومة العراقية الاتحادية.

وحسب البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، سيتم نقل جميع المدارس الكوردية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة اقليم كوردستان، الى ملاك المديرية العامة للدراسة الكوردية في وزارة التربية العراقية.

سناء كرمياني لفتت إلى أن “الكتاب يشمل المدرسين الذين يحاضرون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية”.



وأشارت إلى المباشرة بنقل خدمة المدرسين الكورد إلى ملاك الحكومة العراقية اعتباراً من يوم غد الخميس.

وفقاً لإحصائية أجريت عام 2021، يوجد نحو 10 آلاف معلّم و550 مدرسة كوردية في محافظة كركوك.

وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتأمين رواتب قرابة 8 آلاف معلّم وموظف بالمدارس الكوردية في كركوك. كما يوجد بقضاء سنجار التابع الى محافظة نينوى نحو 300 ألف محاضر تؤمن رواتبهم الشهرية من قبل حكومة إقليم كوردستان أيضاً، وهم يقومون بتدريس 12 ألف طالب في 56 مدرسة.