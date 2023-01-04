الحزبان الكورديان يجتمعان للاتفاق على التعديلات الوزارية بحكومة الإقليم

كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أن عطلة رأس السنة الجديدة أدت إلى تأجيل الاجتماع بين حزبه وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، لافتا الى ان الجانبين سيجتمعان في اقرب وقت.

وقال بلند إسماعيل عضو اللجنة المركزية بالديمقراطي الكوردستاني، إنه من المهم ان يُعقد الاجتماع المرتقب بين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين قبل عقد جلسة البرلمان الكوردستاني للاتفاق على التغييرات التي ستُجرى في التشكيلة الوزارية”، مبينا أن “الاجتماع سيُعقد خلال هذا الشهر، أي في اقرب وقت”.

وفيما يتعلق بمطالب الاتحاد الوطني، باجراء تغييرات في وزراءه ووكلاءهم بالحكومة، أوضح إسماعيل، أنه”كان ضروريا سيتم ذلك وفق الإجراءات والسياقات القانونية المتبعة”.

وحول اجتماع الديمقراطي الكوردستاني بالاطراف السياسية الاخرى الكوردية ، قال عضو اللجنة المركزية بالديمقراطي الكوردستاني إنه “في البداية سنجتمع بالوطني الكوردستاني لانهاء المشاكل القائمة بين الجانبين، كما أن هناك تفاهما مشتركا بخصوص ذلك ، واتوقع عقد اجتماع بين المكتبين السياسيين في الحزبين قريبا”.