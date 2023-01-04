بناء سدين مائيين جديدين في دهوك

في اطار الخدمات التي تقدمها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لمواطني الاقليم، سيتم بناء سدين مائيين جديدين في محافظة دهوك.

وقال مدير سد دهوك فرهاد محمد طاهر لـ(باسنيوز): “لدعم القطاع الزراعي ومشاريع الري، سيتم بناء سدين مائيين آخرين في محافظة دهوك من موازنة حكومة إقليم كوردستان”.

مبيناً “ان أحد السدود يقع في حدود قضاء آمیدي (العمادیه‌)، والآخر في حدود قضاء سيميل، حيث سيكون لهما دوراً كبيراً في دعم القطاع الزراعي”.

مشيراً الى انه “تم تخصيص ملياري دينار لكل واحدة من هذه السدود كمرحلة أولى، وسيستمر العمل على انجازهما في المراحل المقبلة”.