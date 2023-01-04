يناير 04, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بناء سدين مائيين جديدين في دهوك

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
31 مشاهدات

بناء سدين مائيين جديدين في دهوك

في اطار الخدمات التي تقدمها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لمواطني الاقليم، سيتم بناء سدين مائيين جديدين في محافظة دهوك.

وقال مدير سد دهوك فرهاد محمد طاهر لـ(باسنيوز): “لدعم القطاع الزراعي ومشاريع الري، سيتم بناء سدين مائيين آخرين في محافظة دهوك من موازنة حكومة إقليم كوردستان”.

مبيناً “ان أحد السدود يقع في حدود قضاء آمیدي (العمادیه‌)، والآخر في حدود قضاء سيميل، حيث سيكون لهما دوراً كبيراً في دعم القطاع الزراعي”.

مشيراً الى انه “تم تخصيص ملياري دينار لكل واحدة من هذه السدود كمرحلة أولى، وسيستمر العمل على انجازهما في المراحل المقبلة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi