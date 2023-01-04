أكثر من 440 حالة قتل وانتحار.. إحصائية للحوادث المسجلة في كردستان خلال 2022

أعلنت مديرية شرطة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إحصائية للحوادث الأمنية والمحلية المسجلة في مناطق ومدن الإقليم خلال العام 2022.

وقال المتحدث باسم شرطة الاقليم المقدم كارزان أمير في مؤتمر صحفي عقده استعرض من خلاله فعاليات ونشاطات المديرية خلال العام الماضي، ان “أرقام الحوادث والجرائم المسجلة في اقليم كردستان للعام الماضي هي كالاتي: القتل العمد 183 حادثاً، والقتل غير العمد 32 حادثاً”.

وأشار إلى تسجيل 240 حالة انتحار، بينما كانت حوادث السرقة بشكل عام في إقليم كردستان 5931 حادثاً”، لافتا الى تسجيل 2576 حالة استخدام خاطئ لوسائل التواصل، مع 1398 حادث احتيال، و7991 حادث نصب، إضافة إلى اعتقال 1156 شخصا بتهمة التسول”.

وتابع أن “القوات الأمنية القت القبض على 324 شخصا بتهمة المخدرات، وتسجيل 212 حادث إطلاق نار في إقليم كردستان، مع 5206 حالات تهديد من خلال شكاوى في مراكز الشرطة”.

ونوه المتحدث باسم شرطة كردستان إلى “تسجيل 5841 حالة مشاجرة في مراكز الشرطة ومقار الاجهزة الأمنية”، لافتا إلى “احتراق 207 أشخاص بحوادث عامة بينما أضرم 86 شخصا النيران في أجسادهم”.

واضاف إن “الشرطة سجلت 801 عقد زواج خارج المحاكم، بينما سجلت مديرية الدفاع المدني في إقليم كردستان 7546 حادث حريق العام الماضي”.