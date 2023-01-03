حكومة إقليم كوردستان: تمكّنا من رقمنة العديد من الخدمات

من القضايا التي عملت عليها حكومة اقليم كوردستان في التشكیلة التاسعة، قضية الرقمنة والخدمات الالكترونية، وبحسب البرنامج الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة، بحلول نهاية عام 2025، ستتم إدارة جميع الخدمات رقميا وإلكترونيا وبدون استخدام الورق.

وكان رئیس حكومة إقلیم كوردستان قد اعلن في وقت سابق أنه “من الآن فصاعدا نحن في الطليعة ويمكننا مشاركة هذه التجربة مع شركائنا في الحكومة الفيدرالية حول كيف يمكنهم فعل الشيء نفسه”.

فقد تم تحويل رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لمسألة رقمنة المؤسسات والخدمات الحكومية إلى برنامج استراتيجي وخطة طويلة الأمد وسريعة، وحالياً يتم تنفيذ هذا البرنامج، وقد تمت رقمنة العديد من الخدمات، نذكر منها:

– عدادات الكهرباء الذكية

يلعب هذا النظام الإلكتروني دورا مهما في تنظيم توزيع الكهرباء، وتعريف المواطنين بكيفية استخدام الكهرباء ومنع التجاوزات على شبكة الكهرباء العامة.

تم تنفيذ هذا النظام الآن في عدة قرى جديدة وفي سوق الملابس المستعملة في أربيل ودهوك ونجح في إعادة تنظيم واستلام وزيادة الكهرباء.

– فاتورة الكهرباء

بدأ نظام فاتورة الكهرباء الإلكترونية إلى جانب العدادات الذكية، مما اتاح للمواطنين مراقبة استهلاك الكهرباء ونفقات الكهرباء من خلال هواتفهم المحمولة، وبالتالي التحكم في الكهرباء بشكل أفضل.

– رقمنة السجلات القضائية

يعد إضفاء الطابع الإلكتروني على النظام القضائي أحد أكبر الأنظمة الإلكترونية لحكومة إقليم كوردستان والذي من خلاله تم ربط حوالي 65 دائرة قضائية بمركز البيانات الرئيسي لحكومة إقليم كوردستان. يستخدم هذا النظام لتنظيم عمل القضاء وربط جميع فروع القضاء بوزارة العدل ومجلس الوزراء وتسهيل عمل المواطنين ذوي المعاملات القضائية.

– النظام الإلكتروني – التعليم

من خلال هذا النظام تتم جميع أعمال وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان إلكترونيا. الآن يمكن للطلاب وعوائلهم والمدرسين والموظفين إكمال أعمالهم الإدارية في غضون ساعات وستتمكن الوزارة من الوصول إلى جميع البيانات بشكل مباشر وسهل وسريع، مما سيكون له تأثير أفضل على تنظيم الوظائف والملاكات وهو ما كان يمثل مشكلة كبيرة في الوزارة.

– نظام الدخول والخروج

تنظيم الدخول والخروج في اقليم كوردستان هو احدى الخطوات الجديدة للتشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ومن اهم فوائد هذا النظام انشاء بوابة التأشيرة الالكترونية وجمع البيانات عن الدخول والخروج والسياحة.

– معاملات المواطنين في التعليم العالي

نظام معالجة معاملات المواطنين في وزارة التعليم العالي إلكترونيا، من خلال هذا النظام يمكن للموظفين والعاملين في الوزارة من خلال تطبيق في هواتفهم المحمولة متابعة المعاملات المقدمة إلى وزارة التعليم العالي .

– بوابة الخدمة

توفر هذه البوابة معلومات كاملة عن دوائر ومديريات جميع الوزارات والدوائر والهيئات مع توفير المتطلبات التي يحتاجها المواطن عند إجراء المعاملات. قبل إجراء أي معاملة، يمكن للمواطنين التحقق من بوابة الخدمة لمعرفة نوع المستندات المطلوبة لمعاملاتهم.

– إجازة قيادة السيارة

تمت رقمنة رخصة القيادة ونظام تسجيل المركبات، هذا النظام الرقمي لتجديد إجازة قيادة السيارات بطريقة حديثة وفي اسرع وقت. وفي الوقت نفسه، ستسرع من عملية تجديد السنوية وتسجيل المركبات في جميع أنحاء كوردستان.

– رقمنة السجلات وإستلام الفحوصات ولوحات جائحة فيروس كورونا

مع وصول فيروس كورونا وانتشاره في إقليم كوردستان، حاولت الحكومة التسجيل وإخطار المواطنين من خلال نظام لتلقي اللقاح وهذا النظام مستمر وشارك فيه معظم الناس. وفي هذا السياق، تم جعل نظام تلقي نتائج اختبار فيروس كورونا إلكترونيا حتى يتمكن المواطنون من تلقي النتائج وهم في المنزل أو عبر هواتفهم المحمولة. كما تم إنشاء لوحة تحكم خاصة بفيروس كورونا ويمكن للمواطنين والصحفيين استخدام جميع تفاصيل البيانات حسب الموقع والمكان والجنس.

– رقمنة المعاملات التقاعدية

تمت رقمنة نظام معاملات المتقاعدين ومن خلال هذا النظام يتم ربط جميع الإدارات ببعضها البعض ويتم تقليل مستوى الأخطاء والإجراءات الروتينية ودفع رواتب المتقاعدين الكترونيا.

– رقمنة العقود العامة

تم تنفيذ العقود العامة لحكومة إقليم كوردستان إلكترونياً، مما سينقل عملية المناقصة في كوردستان إلى مرحلة جديدة من الشفافية وتقليل الروتين.

– رقمنة الرواتب

نظام إدارة الرواتب الرقمي هو نظام آخر لإدارة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

– رقمنة الإدارة المالية

نظام الإدارة المالية لحكومة إقليم كردستان هو نظام لإدارة نفقات جميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان. من خلال هذا النظام، تم رقمنة مسار الإنفاق إلى ثلاثة أجزاء: طلبات الإنفاق وسجلات الإنفاق وقاعدة بيانات العقود الحكومية.

– نظام تحديث المعلومات

يستخدم هذا النظام بين جميع مؤسسات حكومة اقليم كوردستان ودائرة الإعلام والمعلومات لإرسال ونشر الأخبار وبالتالي العمل على الشفافية وسرعة إيصال المعلومات.

– رقمنة الإدارة في مؤسسة الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين

نظام إدارة معلومات عائلات الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين، ويستخدم هذا النظام في الوزارة المختصة لإدارة مسألة دفع المستحقات المالية، وبالتالي تتوفر بيانات حقيقية مما يضمن حقوق هذه الفئات بشكل عادل.

– النطاق أو المجال: KRD

إن النطاق أو المجال KRD عالي المستوى هو المجال الكوردي الوحيد الذي يمثل الكورد في عالم التكنولوجيا وله فوائد كبيرة في ترسيخ اللغة والثقافة الكوردية في العالم الإلكتروني.

– الموقع الرسمي للحكومة

الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان: من خلال هذا الموقع تم ربط المواقع الإلكترونية لجميع الوزارات ببعضها البعض ويمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بحكومة إقليم كوردستان من خلال هذه البوابة.

– مركز بيانات الحكومة

مركز بيانات الحكومة هو مخزن لمعلومات حكومة إقليم كوردستان ويتم تخزين جميع البيانات التي تم ترقيمها في مركز البيانات. هذا المركز محمي بشكل مستمر وهو مركز لجمع وتخزين الخدمات الحكومية التي تشمل نحو 400 من الخدمات الحكومية ويرتبط مباشرة وبسرعة من خلال المركز.