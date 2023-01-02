مسرور بارزاني يوجه بتخصيص نحو ملياري دينار للتخفيف من اثار الفيضانات والسيول

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بتخصيص مليار و 985 مليون دينار للحد من اثر وتداعيات الفيضانات والسیول في قرية گردجوتيار قرب العاصمة اربيل.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان، أنه “في إطار اهتمامات التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بخدمة مواطني إقليم كوردستان ومراعاة المصلحة العامة، وافق مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان على تخصيص مبلغ مليار و 985 مليون دينار للحد من اثر وتداعيات الفيضانات والسیول في قرية گردجوتيار قرب مدينة اربيل”.

واضاف البيان “سيتم تأمين هذا المبلغ نقدا وعلى مراحل على الميزانية الاستثمارية لوزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان”.

مشيراً الى أن “عملية الحد من الفيضانات والسيول وتقليل اضرارها في مدن ومناطق كوردستان المختلفة تعد من المهام الرئيسية لحكومة إقليم كوردستان، ومن اجل تحقيق هذا الهدف تعمل حكومة الإقليم على اتخاذ إجراءات وخطوات مختلفة”.