د. جوتيار عادل: جادون للاتفاق مع الحكومة الاتحادية ومستعدون لزيارة بغداد كلما اقتضت الحاجة

أكد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان د.جوتيار عادل، اليوم الاثنين، أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة للمشاركة في صياغة مشروع قانون موازنة 2023 واجراء تفاهم بين الحكومتين الإتحادية وإقليم كوردستان لتحديد حصة إقليم كوردستان من الموزانة وحل مشاكلهما المالية.

وأضاف المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان “ان التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان واصلت علاقاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية منذ توليها السلطة، ولهذا الغرض زارت وفود حكومة إقليم كوردستان بغداد عدة مرات وتشكلت عدة لجان بشأن قضايا مثل مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2023 وقضايا النفط والرقابة المالية”، مشيرا الى انه “یوجد تنسيق بين الرقابة المالية لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية” .

مبيناً أن “آخر زيارة لوفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد كانت قبل حلول العام الجديد ونحن مستعدون لزيارة بغداد كلما اقتضت الضرورة كما اننا جادون في التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على جميع القضايا وفق مبادىء الدستور والاتفاق المبرم بين الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة، وننتظر تحديد موعد للإجتماع القادم لمناقشة القضايا المهمة التي ذكرتها إلى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة اقليم كوردستان وقضية البيشمركة”.

مردفاً “نحن في حكومة إقلیم كوردستان مستعدون لزيارة بغداد متى تطلب ذلك”.