بينها الموازنة.. الإطار يكشف عن تقارب لحل المشكلات بين بغداد وأربيل

أعلن النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، الاثنين، عن وجود تقارب وتواصل مستمر بين بغداد واربيل لايجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل، مشيرا الى ان اجراء التعداد العام للسكان سيحل اغلب تلك الخلافات بما فيها حصة الإقليم السنوية بالموازنة العامة.

وقال البلداوي، إن “العلاقة الحالية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان العراق تشهد تقاربا اكثر من أي وقت مضى لايجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل “.

وأضاف ان “القوى السياسية كافة بما فيها القوى السياسية الكوردية لديهم رغبة كبيرة في اجراء التعداد العام للسكان باعتباره الحل الوحيد لحل الكثير من المشاكل والخلافات خاصة بما يتعلق بحصة الإقليم السنوية في الموازنة العامة، فضلا عن الانطلاق بإقرار القوانين الحاكمة وبمقدمتها قانون النفط والغاز “.

وأشار ، الى ان ” قضية المناطق المتنازع عليها وهذه التسمية التي اوجدها الاحتلال الأمريكي باتت بالية ولا احد يفكر بها بالوقت الحاضر لكون هذه المناطق حالها حال المناطق العراقية الأخرى من زاخو الى الفاو وهي بحاجة الى خدمات وترتبط بالحكومة الاتحادية وتدار من قبل الحكومات المحلية.