صادرات إقليم كوردستان تقفز الى أكثر من 672 مليون دولار خلال 2022

أكد مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، ازدياد حجم الصادرات من إقليم كوردستان خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وقال شيخ كامل بحسب بيان نشرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين : “إن حجم الصادرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ارتفع إلى 672 مليون دولار و 767 ألف دولار، فيما وصل حجم الواردات الى 15 مليار و 403 ملايين دولار”.

وأضاف “في عام 2022 أصدرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان 5204 رخصة استيراد و 168 رخصة تصدير لسلع زراعية وصناعية مختلفة، ومن البضائع المستوردة والمتكررة سنويا واستيراد السيارات، ففي العام الماضي تم استيراد 105126 سيارة إلى إقليم كوردستان”.

مشيرا الى ان “السلع الرئيسية التي صدّرها إقليم كوردستان عام 2022 كانت: المعادن، الرمان، معجون الطماطم، الطحين، الطماطم، المعاجين المختلفة، الدجاج، قطع غيار المركبات المعطلة، بالإضافة إلى مسألة التبادل التجاري، حيث كانت مراقبة التجارة الداخلية من مهام إدارة الرقابة التجارية”.

في السياق ذاته قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة والصناعة، ماردين أبو بكر حسين: “إن 448 ألف كيلوغرام من البضائع منتهية الصلاحية بقيمة 329 مليون 322 ألف دينار تم إتلافها عام 2022 لحماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين”.

وأكدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان وفق البيان بأن “إحدى الإستراتيجيات الاقتصادية لتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان كانت زيادة الصادرات وفتح المجالات التجارية، ولتحقيق هذا الهدف بشكل اكبر سيستمر الاهتمام الحكومي بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة”.