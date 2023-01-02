معظمهم بنيران قوات الأمن.. مقتل واصابة 258 كاسباً كوردياً على الحدود مع إيران في 2022

اعلن موقع “كولبر نيوز”، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة 258 كاسباً على الحدود بين إقليم كوردستان وإيران خلال العام الماضي، مؤكداً أن معظمهم قتلوا بنيران مباشرة من حرس الحدود الإيراني.

وأوضح الموقع في آخر إحصائية، ان “عدد القتلى من الكسبة في عام 2022 بلغ 43 قتيلاً، بينهم 29 ضحية قتلوا بنيران مباشرة من قوات حرس الحدود الإيراني، فيما لقي الآخرون مصرعهم جراء السقوط من المرتفعات والتعرض للبرد والسكتة القلبية وحوادث السير”.

وأشار إلى “إصابة 215 كاسباً خلال العام 2022، بينهم 160 تم استهدافهم من قبل القوات الايرانية، فيما اصيب اخرون بجروح جراء سقوطهم من المرتفعات أو انفجارات الالغام الأرضية”.

وبين الموقع أنه “في العام 2021 تم تسجيل 201 وفاة وإصابة للكسبة على حدود كردستان، و230 حالة في عام 2020، كما لم يُفتح أي تحقيق حيال هذه الأرقام الكبيرة من وفيات وإصابات الكسبة”.