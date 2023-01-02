مطار الموصل سيستقبل أولى الطائرات في آذار المقبل

من المقرر أن تحط في مطار الموصل الدولي في شهر آذار المقبل، الطائرة الأولى في عملية هبوط تجريبية، وأن تبدأ الرحلات العادية في المطار مطلع السنة القادمة (2024).

وصرح قائممقام قضاء مركز الموصل، أمين فنش، اليوم الاثنين (2 كانون الثاني 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأن الشركة المنفذة لمشروع مطار الموصل الدولي، أبلغتهم بأن شهر آذار المقبل سيشهد أولى عملية هبوط تجيريبية لطائرة في هذا المطار.

وأوضح أمين فنش، أن الطائرة التي ستنفذ عملية الهبوط التجريبي ستكون من طراز c-130 المخصصة لنقل الوفود الخاصة، وكان هذا النوع من الطائرات يهبط في السابق في مطار القيارة.

في (10 آب 2022)، وضع رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، الحجر الأساس لمشروع ترميم وتأهيل مطار الموصل الدولي الذي كان قد تقرر إنجازه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، وتنفذ المشروع شركتان فرنسية وسعودية.

وأضاف قائممقام الموصل أنه بحسب المدد الزمنية التي حددتها الشركتان، سيدخل مطار الموصل الدولي مجال الخدمة رسمياً مطلع السنة المقبلة (2024) وتبدأ فيه الرحلات الجوية المدنية.

الميزانية المخصصة للمشروع هي 200 مليار دينار، ويتم تأمين نصف المبلغ من أموال محافظة نينوى التي جمدت خلال فترة حرب داعش، بينما يتم تأمين النصف الآخر منه من ميزانية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

يعود تاريخ إنشاء مطار الموصل إلى سنة 1920 من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني أثناء فترة الاحتلال البريطاني للعراق، وتحول المطار من مطار عسكري إلى مطار مدني سنة 1922، وبعد 2003 بات المطار قاعدة جوية عسكرية أميركية، ثم أعيد تطوير المطار بعد تسليمه للحكومة العراقية وافتتح في 2008، ويعتبر المطار أحد مقرات شركة الخطوط الجوية العراقية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد أقر خطة مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل، وتم تخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار لإنجاز المشروع، لكنه توقف في 2014 بسبب سيطرة داعش على الموصل.

