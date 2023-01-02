بالتفصّيل.. منخفض جوي يعصف بالعراق بدءاً من الغد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، تعرض العراق لمنخفض جوي بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

وذكر الهيئة في بيان، إنه “من المتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من البحر الاحمر ترافقه كتلة هوائية رطبة وتكون باردة في طبقات الجو العليا”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم في المناطق الجنوبية ليلاً مع تساقط امطار متوسطة الشدة في اقسامها الغربية”.

وتابع أن “طقس يوم الاربعاء سيكون غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقة الوسطى والجنوبية ومنها العاصمة بغداد، وتكون غزيرة الشدة في بعض الاماكن منها، وفرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى (الرطبة، عكاشات، المناطق الحدودية)، أما في المنطقة الشمالية يكون الطقس غائم جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة”.

ولفت البيان الى أن “المنخفض الجوي سيضعف تأثيره في يوم الخميس ليكون الطقس في المناطق كافة غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة خاصة في الاقسام الشرقية للبلاد، فيما بين أن “المنخفض سيرافقه رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتراوح بين (20-30) كم/ ساعة، وانخفاض درجات الحرارة بضع درجات (3-5) درجة مئوية، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (2-4)كم.