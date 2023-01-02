(بالفيديو) الشرطة تبحث عن طفل ظهر في مقطع فيديو داخل ملهى ليلي في بغداد

أثار مقطع مصور انتشر أمس الأحد، لطفل وهو يرمي النقود داخل أحد النوادي الليلية على “راقصة” وسط أجواء صاخبة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر في مقطع الفيديو طفل وهو يرمي النقود على “راقصة” داخل أحد النوادي الليلية (ملهى)، في مشهد أثار حفيظة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب المدونين والناشطين على مواقع التواصل، فأن الفيديو موثق من داخل إحدى النوادي الليلية في العاصمة العراقية بغداد.

ونشر مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب العطية،امس الأحد، منشورا طالب عبره بتزويده باسم طفل ظهر في مطلع مصور داخل ملهى.

وقال العطية عبر منشورفي موقع فيس بوك: “الرجاء ممن يتعرف على هذا الطفل يزودنا باسمه وعنوانه واسم الملهى”.

وتمنع القوانين العراقية دخول الأطفال والقاصرين، إلى النوادي الليلية والملاهي والمقاهي التي تتضمن بيع الأراكيل.