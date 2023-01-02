البنك المركزي: احتياطيات العملة الصعبة بلغت أكثر من 99 مليار دولار

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية، فيما أشار الى ان احتياطيات العملة الصعبة بلغت أكثر من 99 مليار دولار.

وقال نائب محافظ البنك عمار حمد في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن “البنك المركزي شهد اليوم انطلاق عمل المنصة الالكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية”، مبيناً أن “العمل بهذه المنصة استمر لأكثر من سنة ونصف بهدف تنظيم عملية التحويل المالي الخارجي وتمويل التجارة الخارجية”.

وأضاف، أن “هذه المنصة هي السبيل والطريق الوحيد لتمويل التجارة الخارجية”، مشيراً إلى أن “المصارف الأهلية والحكومية لديها معلومات كافية عن آلية استخدام المنصة”.

وتابع “سيتم تمويل الاعتمادات المستندية بسعر صرف مدعوم 1465 ديناراً للدولار الواحد”، موضحاً أن “المنصة تعتبر فرصة للتجار والمستثمرين وأصحاب الشركات لتمويل تجارتهم وعملهم المالي”.

وحول احتياطيات البنك، ذكر حمد أن “احتياطيات البنك المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار”، لافتاً إلى أنه “خلال فترة بسيطة ستصل الى 100 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط”.

وأكد، أن “ارتفاع الاحتياطيات يعتبر مؤشراً إيجابياً للحكومة العراقية والبنك المركزي لاستقرار سعر الصرف والعملة المحلية”.