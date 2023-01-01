تنفيذ 399 مشروعاً بكلفة 176 مليار دينار في دهوك خلال 2022

شهدت محافظة دهوك عام 2022 تنفيذ 399 مشروعاً خدمياً في جميع أقضية المحافظة.

مللت عصمت، السكرتير الإعلامي لمحافظ دهوك قال لـ (باسنيوز) اليوم الأحد: «في العام الماضي 2022، تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية في أقضية محافظة دهوك الستة، وفق برامج منظمة وبما يلبي احتياجات الناس».

وأوضح السكرتير الإعلامي لمحافظ دهوك، أنه «تم تنفيذ 106 مشاريع في قضاء مركز دهوك عام 2022، و87 مشروعاً في قضاء آميدي (العمادية)، و56 مشروعاً في قضاء سيميل، و60 مشروعاً في قضاء شيخان ، و39 مشروعاً في قضاء آكري (عقرة)، و50 مشروعاً في بردرش».

وأشار إلى أن «العدد الإجمالي لهذه المشاريع في جميع الأقضية يبلغ 399 مشروعاً بكلفة 176 مليار و130 مليون و799 ألف دينار».