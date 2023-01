الرئيس بارزاني يهنئ بالعام الجديد: هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

ـ آمل أن يجلب 2023 السلام والازدهار للبشرية جمعاء

هنّأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، بحلول العام الجديد 2023، آملاً أن يجلب السلام والازدهار للبشرية جمعاء.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته: «أهنئ – بأحر التهاني والتبريكات- جميع مواطني إقليم كوردستان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما أهنئ أسر الشهداء الأبرار والبشمركة الأبطال وأتمنى للجميع دوام التوفيق والسؤدد».

وأضاف «إنني أعتبر أن هذه المناسبة فرصة للتأكيد مرة أخرى على ثقافة التعايش السلمي بين جميع أبناء شعب كوردستان، الذي لطالما آمن بالسلام والأخوة والبحث عن الحلول بالحوار والتفاهم ونبذ العصبية والتطرف».

وتابع الزعيم الكوردي: «أما فيما يخص العملية السياسية في العراق، فإننا نعتقد بأن هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق، كما أننا ندعم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين جميع الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية وبين حكومة إقليم كوردستان».

وأردف «نأمل أن تكون الخطوات القادمة للحكومة العراقية في العملية السياسية في مرحلتها المقبلة في إطار الدستور، وبما يتماشى مع مصالح الشعب العراقي، ومراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق».

وختم بالقول: «وأخيراً، آمل أن يكون العام الجديد عام السعادة والازدهار لجميع مواطني كوردستان والعراق، وعام السلام والتكافل للمنطقة برمتها وللبشرية جمعاء».

كما قال الرئيس بارزاني عبر تويتر: «عام جديد سعيد لشعب كوردستان والعراق وكل العالم».

وأضاف «أدعو الله القدير أن يجلب عام 2023 للبشرية جمعاء المزيد من السلام والازدهار».

Happy New Year to the people of Kurdistan, Iraq and the rest of the world. I pray to Almighty God that 2023 will bring humanity in its entirety more peace and prosperity.

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) December 31, 2022