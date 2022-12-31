مسرور بارزاني مهنئاً بالسنة الجديدة: نأمل أن يصان أمن واستقرار كوردستان والعراق وتُحل مشاكل أربيل – بغداد جذرياً

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تهنئة إلى مواطني كوردستان والعراق والعالم بأسره، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة 2023، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى عموم مواطني إقليم كوردستان، ونخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء الشامخين وذويهم الأكارم، كذلك نهنئ الشعوب العراقية والعالم أجمع بهذه المناسبة، متمنين أن تكون السنة الجديدة، سنة تقدم وازدهار، تتحقق فيها كل معاني الرخاء والرفاهية لكوردستان».

وأضاف: «وعلى الرغم من محدودية إمكانات حكومة اقليم كوردستان، إلا أننا وبدعم القطاع الخاص، أنجزنا في العام المنصرم العديد من المشاريع المختلفة في مدن كوردستان، ولا سيّما في مجالات الطرق والزراعة والصناعة والتحول الالكتروني في الخدمات العامة. وإلى جانب ذلك، فقد كان العام الماضي عاماً مثمراً في المجال الدبلوماسي، أسهمنا فيه في توطيد علاقاتنا مع الدول العربية والمنطقة وأوروبا».

مسرور بارزاني تابع قائلاً: «إن ما يدعو للأسف هو أننا تعرضنا في العام ذاته إلى هجمات واعتداءات جمة، في حين كان إقليم كوردستان، ولا يزال، عاملاً من عوامل الاستقرار في العراق والمنطقة، ولم يشكّل قط تهديداً لأي جهة أو طرف. وعليه نأمل، في العام المقبل، أن يصان أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة، وأن تُحل المشاكل جذرياً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور».

وأردف: «ومن أجل المضي قدماً في المسيرة الإصلاحية وتقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال تضافر جهود الجميع وتعاونهم، نتمنى أن يضع الجميع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الأخرى، وأن تُحترم سيادة القانون».

وختم رئيس حكومة إقليم كوردستان تهنئته بالقول: «كما نتمنى أن تنتهي في العام الجديد كل المآسي والأوبئة والأزمات، وأن يتحقق السلام والازدهار والرقي للإنسانية جمعاء. سنة جديدة سعيدة نتمناها للجميع، وحمى الله كوردستان».