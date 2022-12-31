حكومة إقليم كوردستان توجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على فتاة في السليمانية

وجّهت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين قاموا بالإعتداء على فتاة وامرأة بحادثين منفصلين في محافظة السليمانية.

وندد المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان، بالاعتداء على فتاة صغيرة في منطقة هواني في السليمانية، وكذلك بوقوع حادثة اعتداء مماثلة بحق امرأة أخرى بالأيام الماضية في المحافظة ذاتها.

وأضاف أن «هذه الحوادث غير مقبولة بتاتاً، وحكومة إقليم كوردستان تقف ضد جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص».

وشدد عادل على أنه «يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت سابق اليوم، ندد المجلس الأعلى للنساء في إقليم كوردستان، بحادثة الاعتداء على فتاة في السليمانية الذي عدّته «انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان».

وطالبت الأمين العام للمجلس خانزاد أحمد في بيان اليوم، وزارة الداخلية والسلطة القضائية في حكومة الإقليم إلى الاسراع في إجراء التحقيق بالحادثة.

وأضافت بأن عدم إبداء رد فعل من قبل المؤسسات الحكومية والقضائية على الحادثة أمر «غير مقبول».

وكانت شرطة محافظة السليمانية قد أفادت في وقت سابق من صباح اليوم، باعتقال عدد من الأشخاص حاولوا الاعتداء على فتاة صغيرة خلال عرض فني للدراجات النارية بإحدى مناطق المدينة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة شباب وهم يلاحقون فتاة في منطقة هواني بمدينة السليمانية خلال مشاهدة عرض للدراجات النارية.

ويقول شهود عيان، إن الشباب المتواجدين هاجموا الفتاة بطريقة «قبيحة وغير حضارية»، واستمروا بمطاردتها دون معرفة الأسباب.

ويظهر في الفيديو أن هؤلاء الشباب وجهوا الاهانات الى الفتاة بسبب شكل ملابسها، فيما تؤكد اللقطات الخاصة بالفتاة في الفيديو المنشور أنها ترتدي ملابس عادية، وقد هربت وهي باكية.