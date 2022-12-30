خبير: اعتراف الدستور بوجود الأقليات لم يوفر لهم الحماية

أكد الخبير في شؤون التنوع الديني سعد سلوم، ان الاعتراف بوجود الأقليات في الدستور العراقي لا يوفر لهم الحماية، مشيراً الى أن ما شهده البلد وجه ضربة قاصمة للتنوع الديني في العراق.

وقال سلوم خلال حديثه لبرنامج “بعد التحري” الذي تبثه السومرية الفضائية، ان “الدستور العراقي انتهج نهجا متنوعا في وصف العراق ببلد تعددي واعتراف بالمسيحيين كمكون يمثل أحد الديانات الأربعة التي توجد في العراق، لكن الاعتراف بهذه المكونات لم يوفر الحماية لهم وما شهده البلد وجه ضربة قاصمة للتنوع الديني في العراق”.



وأضاف: “اهم المشاكل التي واجهت المسيحيين هي ما واجهه جميع العراقيين من الطائفية والإرهاب وداعش والأوضاع الاقتصادية”، موضحا ان “المسيحيين يهاجر منهم 25 عائلة كل شهر وهذا يؤثر على وجودهم في العراق”.



وأشار سلوم الى ان “المسيحيين تحولوا من اقلية تعيش في جميع انحاء العراق الى اقلية متمركزة في مناطق محددة وتمركز جغرافي يقودهم الى عزلة مجتمعية وجغرافية”.