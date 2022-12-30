بقيمة نحو 500 مليون دينار يومياً.. كشف تفاصيل اكبر عملية سرقة للنفط في البصرة‬

كشف جهاز الامن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اكبر عمليات تهريب وسرقة للنفط في محافظة البصرة، مؤكداً انها تمت عبر 3 مراحل من خلال ضباط ومنتسبين.

وقال الجهاز في بيان، إن “اللجنة التحقيقية توصلت الى تفاصيل عن آلية التهريب وسيتم كشفها الى الرأي العام”، مبيناً أن “العملية كانت تتم عبر 3 مراحل من خلال الضباط المتورطين و المنسق والمهربين”.

واشار الى أن “مهمة الضباط تكمن في تامين الحماية الى المهربين عند سحب النفط الخام، فيما تكمن مهمة المندوب في أصدار البرقيات الرسمية لحركة الصهاريج”، لافتاً الى أنه “يتم اصدار الصهاريج والبرقيات عبر دفع الاموال او باسماء مصانع وهمية”.

وتابع البيان ، بالقول إن “مهمة المهربين تكمن في تسليم الاموال بعد البيع الى المندوب والضباط المهربين كل حسب عمله”، لافتا الى أنه “يتم استحصال الاموال بصورة يومية وتقدر بـ 490 مليون دينار للخرق الواحد”.

كما لفت البيان الى اعتقال 49 شخصاً على خلفية القضية.

‏ هذا وكان النائب في البرلمان العراقي صادق المحنا، كشف في عام 2017 عن وجود عمليات “سرقة” في عدادات النفط بمحافظة البصرة تتراوح ما بين 100 – 300 ألف برميل يومياً، مبينا أن قيمتها تقدر بنحو 20 مليون دولار، فيما طالب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة آنذاك بمتابعة القضية والحفاظ على الثروات العراقية التي قال انها “تسرق دون رقيب”.