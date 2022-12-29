استمرار تناقص مخزون سد دربندخان بسبب قلة الأمطار والإيرادات المائية

اكد مدير سد دربندخان سامان اسماعيل، يوم الخميس، استمرار تناقص مخزون السد بسبب قلة إيرادات الأمطار وزيادة معدلات التصاريف اليومية.

وقال إسماعيل، إن مناطق اطراف إدارة منطقة كرميان وإقليم كوردستان قاطبة لم تشهد امطارا غزيرة او ايرادات للسيول، وان معدل الأمطار متوسط لم يسهم بزيادة إيرادات سد دربندخان، مشيرا إلى أن الأمطار لم تسعف الجفاف القاحل منذ 3 سنوات في مناطق اطراف كرميان وكوردستان.

وبين أن مخزون سد دربندخان الحالي لا يتجاوز 30% من المخزون الكلي وبواقع 900 مليون م3 من إجمالي الخزين الذي يتجاوز 3 مليارات م3 ، لافتا الى ان مخزون السد يتناقص بمعدل 2 سم يوميا بسبب التصاريف اليومية للاحتياجات الاساسية.

وأضاف إسماعيل، أن “الامطار والايرادات أدنى من معدلات العام الماضي لغاية الآن، ونأمل بأمطار غزيرة خلال الفترات القادمة”.

وتم إنشاء سد دربنديخان على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في العام 1956 وافتتح رسمياً في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 ويمول السد محافظات عدة بالإيرادات المائية.

ويضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ويقع بالقرب من بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.