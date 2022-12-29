اردوغان يوجه دعوة للسوداني لزيارة تركيا

وجه رئيس تركيا، رجب طيب اردوغان ، اليوم الخميس دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لزيارة تركيا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن ” السوداني إستقبل السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، وسلّم إلى رئيس الوزراء رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد سيادته بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما أعرب أردوغان بالرسالة عن الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الستراتيجي العراقي التركي”.

واضاف البيان أن “اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع، وكذلك إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق”.