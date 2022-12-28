استثمار إقليم كوردستان: إجازة مشاريع برأسمال قدره مليارا دولار خلال السنة الحالية

أعلن المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان أن الهيئة أجازت خلال السنة الحالية إنشاء 89 مشروعاً استثمارياً يزيد رأسمالها على ملياري دولار.



وفي تصريح أدلى به لشبكة رووداو الإعلامية، قال مدير إعلام وعلاقات هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، بركَشت آكريي ان “أغلب المشاريع التي أجزناها هذه السنة هي استثمارات محلية، ومن بين 89 مشروعاً أجزناه هذه السنة هناك مشروعان فقط للاستثمار الأجنبي”.



وأشار بركَشت آكريي إلى أن أغلب المشاريع الاستثمارية التي أجيزت في السنوات السابقة كانت مشاريع سكنية، لكن مشاريع هذه السنة متنوعة وكانت ستة منها فقط مشاريع سكنية.



وأوضح بركَشت آكريي أن عدد المشاريع التي أجيزت خلال العام 2022 هو 89 مشروعاً استثمارياً برأسمال بلغ 2135418819 دولاراً على مساحة 2395 دونماً (الدونم = 2500 متر مربع) في عموم إقليم كوردستان، وقد تم إنجاز قسم من المشاريع وهناك مشاريع قيد الإنجاز وأخرى ستنجز في السنة القادمة.



المشاريع الاستثمارية التي أجيزت في إقليم كوردستان خلال خلال العام 2022 هي كالآتي:



– قطاع التجارة: 26 مشروعاً برأسمال 227285811 دولاراً.



– قطاع الصناعة: 26 مشروعاً برأسمال 577561701 دولار.



– قطاع الصحة: 10 مشاريع برأسمال 76797187 دولاراً.



– قطاع السياحة: سبعة مشاريع برأسمال 153255550 دولاراً.



– قطاع التعليم: سبعة مشاريع برأسمال 74736212 دولاراً.



– قطاع الإسكان: ستة مشاريع برأسمال 922383905 دولارات.



– قطاع الزراعة: خمسة مشاريع برأسمال 96268900 دولار.



– قطاع المصارف: مشروع واحد رأسماله 4.1 مليون دولار.



– قطاع الرياضة: مشروع واحد رأسماله 3029553 دولاراً.



وأضاف بركَشت آكرييأن 87 من المشاريع هي مشاريع لمستثمرين محليين ورأسمالها هو 2079121019 دولاراً، وهناك مشروع لمستثمر لبناني برأسمال 48097800 دولار، ومشروع لمستثمر تركي برأسمال 8.2 مليون دولار.

