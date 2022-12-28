شنكالي: من أين سنحصل على ايرادات لنصف مليون موظف جديد؟

رأى عضو مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي، أن العراق يعاني من ترهل وظيفي وبطالة مقنعة، متسائلاً: “من أين سنحصل على ايرادات لنصف مليون موظف جديد؟”.



يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي وافق يوم أمس الثلاثاء (27 كانون الاول 2022) على قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت عقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، كما وافق على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي على وفق قرار مجلس الوزراء (192 لسنة2021) الى عقود لتشكيلات وزارة النفط.



ومن ضمن قرارات مجلس الوزراء العراقي، الموافقة على استحداث وزارة المالية (3193) درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 على الملاك الدائم.



بهذا الصدد، كتب النائب ماجد شنكالي في تغريدة بموقع تويتر، اليوم الاربعاء (28 كانون الاول 2022): “الف مبارك للمتعينين الجدد وسؤالي للحكومة ولوزارة المالية من اين سنحصل على ايرادات لهذا الكم الكبير الذي قد يقترب من نصف مليون موظف جديد؟”.



وأوضح عضو مجلس النواب ماجد شنكالي في تغريدته: “نحن في الاصل نعاني من ترهل وظيفي وبطالة مقنعة”، متسائلاً: “لماذا لم تبنوا مصانع ولم تفتتحوا شركات ومشاريع بهذه الاموال وتعينوا فيها شبابنا العاطل؟”.

الف مبارك للمتعينين الجدد وسؤالي للحكومة ولوزارة المالية من اين سنحصل على ايرادات لهذا الكم الكبير الذي قد يقترب من نصف مليون موظف جديد؟؟ونحن في الاصل نعاني من ترهل وظيفي وبطالة مقنعة لماذا لم تبنوا مصانع ولم تفتتحوا شركات ومشاريع بهذه الاموال وتعينوا فيها شبابنا العاطل؟؟#العراق — النائب ماجد شنكالي (@majidshingali) December 28, 2022

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي صوّت يوم أمس الثلاثاء أيضاً على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.

