ديسمبر 29, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئيس الجمهورية من كنيسة الطاهرة بالموصل: الحقبة المظلمة لداعش انتهت

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فى :أخبار عــامة
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رئيس الجمهورية من كنيسة الطاهرة بالموصل: الحقبة المظلمة لداعش انتهت

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، خلال زيارته كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل، أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت.

وقالت رئاسة الجهورية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد زار، اليوم، كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها”.

واضافت ان “الرئيس تجول في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعشي المجرم”.

واكد رشيد، ان “الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة”، لافتا الى ان “العراق اليوم ماضٍ في طريق التطور والتقدم والاعمار والاستقرار على كل المستويات”.

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