نائب عن المحافظة يدعو لمنع تدخل الحشد في ملف البناء بسهل نينوى

دعا النائب في البرلمان العراقي خالد العبيدي ، الى حل مشكلة الجمعيات السكنية في المناطق الواقعة بين مدينة الموصل (مركز نينوى) ومنطقة سهل نينوى ، داعياً الى ابعاد القوات العسكرية (في إشارة الى ميليشيات الحشد الشعبي) عن التدخل في منع البناء على تلك الاراضي.

العبيدي وهو نائب عن نينوى ، شدد خلال زيارة له الى مقر اللواء 30 (حشد الشبك) في ميليشيات الحشد الشعبي على ” ضرورة ابعاد القوات العسكرية عن التدخل في منع البناء على تلك الأراضي”.

موضحاً ، ان “موضوع البناء على تلك الاراضي هو من اختصاص القضاء والسلطات المحلية”.

مشدداً ، على ان “الحشد جزء من المنظومة العسكرية التي تتولى مهمة الدفاع عن سيادة البلاد الى جانب قوات الجيش وليس فرض الامن الداخلي.”

وشهدت مدينة الموصل خلال الفترات الماضية العديد من التظاهرات من جانب المواطنين احتجاجاً على عدم السماح لهم بالبناء على أراضيهم في مجمعات سكنية شرق الموصل من قبل متنفذين وفصائل مسلحة ، مطالبين بوضع حد لمعاناتهم التي امتدت لسنوات دون حسمها.

ويعاني اهالي الموصل منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش من مشاكل تواجههم في البناء على مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة بسهل نينوى او على تخومه.