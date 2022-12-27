حريق بمصفى الكوير في أربيل

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في محافظة اربيل، اندلاع حريق في مصفى الكوير النفطي بمحافظة أربيل.



وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، سركوت كارش، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (27 كانون الاول 2022)، أن الفرق التابعة للدفاع المدني تعمل حالياً على إخماد حريق، أندلع بمصفى النفط على طريق كوير – أربيل”.



حسب كارش، شبّ الحريق مساء اليوم الثلاثاء، ولم تتم السيطرة عليه حتى الآن.



وتشارك أربع عجلات إطفاء في إخماد النيران، فيما تتوجّه فرق إطفاء داعمة لموقع الحريق.



وفيما يتعلّق بحجم الأضرار الناجمة عن الحادث، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بأربيل، أن الحريق اندلع بوقت قصير، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه حتى الآن.



مراسل شبكة رووداو أفاد من موقع الحدث أن “المصفى يعد من المصافي المتوسطة بأربيل، يستخدم لانتاج وتكرير النفط والكاز والبنزين”، لافتا الى انه “لم يعرف سبب اندلاع الحريق حتى الىن”.



وقال مراسل رووداو فرهاد دولمري انه “تم إشعار جميع مراكز الإطفاء في أربيل بالحادثة، وان هناك مصافي أخرى في محيط المصفى الذي شب به الحريق ومخاوف من امتداد الحريق للمصافي المحيطة”، منوهاً الى ان “النيران توحي بوقوع أضرار مادية كبيرة”.



وأظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب في المصفى النفطي عبى طريق الكوير – أربيل، في مشهد يصوّر ضخامة الحريق وصعوبة السيطرة عليه.