يحيى رسول: لدينا تنسيق عال مع البيشمركة وسنكافح الإرهاب معاً

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مضي قوات حرس الحدود في الإنتشار على الحدود المحاذية مع تركيا وإيران في إقليم كوردستان، مشددا على ضرورة التكاتف بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لسد الثغرة الأمنية في مناطق التماس بين الجانبين من خلال تشكيل لواءين مشتركين.

وقال رسول في مؤتمر صحافي ، إن “القائد العام للقوات المسلحة أصدر الأوامر بمسك الحدود والخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل قوات حرس الحدود، وعلى الفور باشرت تلك القوات بتنفيذ الأوامر”، مؤكدا أن السوداني “وجّه بتوفير الدعم اللوجستي لتلك القوات في مسك المخافر”.

وتابع رسول “نأمل من مجلس النواب تخصيص الاموال الى وزارة الدفاع ضمن الموازنة من اجل زيادة قدرات القوات المسلحة”.

وفي رده على الهجمات المتكررة لتنظيم داعش في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) وخاصة القريبة من خطوط التماس بين قوات البيشمركة والقوات الامنية الاتحادية، قال رسول “إن قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع العراقية، ويوجد تنسيق عال وجيد بينها وبين القوات الأمنية”.

مشيراً الى أنه “توجد مناطق نطمح بأن يكون هناك عمل مشترك للقيام بعمليات عسكرية فيها من خلال تشكيل لواءين مشتركين”، منوها إلى أن “الإرهاب والإرهابيين ليس لديهم صديق ولا رفيق وكلنا اعدائهم، وعلينا التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء على الإرهاب”.