لجنة برلمانية تحدد للسوداني “الخطوة الأكبر” لنجاح حكومته في 2023

دعت رئاسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإعلان عام 2023، عاما لإعمار المناطق المتضررة، وعودة النازحين الى مناطقهم، فيما بيّن أن هذه الخطوة ستكون شاهد اثبات تاريخي لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة محما خليل في بيان “ندعو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان يعلن عام 2023، هو عام الاعمار للمناطق المتضررة، وعام عودة النازحين الى مناطقهم”.

وأضاف خليل أن “هذا المسعى يعطي رسائل ايجابية، للعراقيين عامة وأبناء هذه المناطق وكذلك المجتمع الدولي، بأن الحكومة نجحت ببرنامجها الحكومي”، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع لانهاء هذا الملف المهم”.

وشدد رئيس اللجنة “على ضرورة ان لا تبقى الأمم المتحدة خارج هذه الدائرة، وان تقوم بتهيئة أجواء عودة النازحين، وتطبيع الاوضاع، وان تنطلق بتجميع الحشود والجهود الدولية واشاعة اجواء التعايش السلمي في مناطق النازحين”.

واشار البيان الى ان “أي خطوة بهذا الاتجاه ستكون داعما قويا وشاهد اثبات تاريخي لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدمه السوداني، اذ ان عودة النازحين ستكون صفعة قوية بوجه الارهاب والمتصيدين بالعملية السياسية”، مقترحا “رصد مبالغ مالية لتنفيذ هذا البرنامج، الذي لو كتب له الانجاز في هذه السنة سيكون من أكبر نجاحات الحكومة”.

ويعد ملف النزوح والمناطق المتضررة من أهم الملفات التي لم تستطع الحكومات حلها واعادة النازحين الى مناطقهم التي تركوها منذ سنوات بسبب ظروف مختلفة.