ديسمبر 27, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نينوى .. شكوك في احالة مشاريع عبر الدعوات المباشرة لشركات تتبع جهات حزبية

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فى :أخبار عــامة
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نينوى .. شكوك في احالة مشاريع عبر الدعوات المباشرة لشركات تتبع جهات حزبية

كشفت مصادر محلية في نينوى ، اليوم الثلاثاء ،عن تدخلات من جهات حزبية عراقية في احالة مشاريع بارزة في مدينة الموصل (مركز نينوى) لشركات قريبة منها.

هذه المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن اسمها ، قالت لمراسلة (باسنيوز ): ان” هناك شكوك في احالة 9 مشاريع في نينوى عن طريق الدعوات المباشرة لشركات يتبع البعض منها لجهات مقربة من الاحزاب”.

واعلنت نينوى في وقت سابق عن مصادقة وزارة التخطيط على 200 مشروع في المحافظة ضمن مشاريع قانون الامن الغذائي.

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