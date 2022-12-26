تدريب 11 ألفاً من خريجي كليات الزراعة بإقليم كوردستان للإشراف على مشاريع القطاع الخاص

من المقرر أن يخوض 11 ألفاً من خريجي كليات الزراعة دورات تدريبية بعد عطلة رأس السنة للتدرب على الإشراف على المشاريع الزراعية في القطاع الخاص، ويقول مدير إعلام وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان: “سيتم تشغيل هؤلاء بعد إتمامهم التدريب حسب تخصصاتهم”.



في تصريح أدلى به اليوم الاثنين (26 كانون الأول 2022) لشبكة رووداو الإعلامية، قال مدير إعلام وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، هيوا علي، بموجب قانون المشرفين على المشاريع الزراعية رقم (20) لسنة 2021، من المقرر أن يخوض 11 ألفاً من خريجي كليات الزراعة دورات تدريبية بعد عطلة رأس السنة للتدرب على الإشراف على المشاريع الزراعية في القطاع الخاص، وسيتم بعد ذلك تعيينهم كمشرفين على تلك المشاريع.



وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان قد أعلنت في (28 حزيران 2022) عن استمارة لخمسة آلاف من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري في إقليم كوردستان لملئها من أجل العمل كمشرفين على المشاريع الزراعية في القطاع الخاص.



وأوضح مدير إعلام وزارة الزراعة أنه “عندما تم الإعلان عن تلك الاستمارات، كنا نتوقع أن يعبئها خمسة آلاف شخص، لكن العدد فاق 11 ألفاً، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة عليا في كل المدن والأقضية، مهمتها تصنيف هؤلاء الـ11 ألفاً، لأن بينهم من هو من غير ذوي التخصصات الزراعية، وهناك من ظن أن تعيينهم سيكون في القطاع العام، ويجب استثناء هؤلاء”.



وحسب هيوا علي، سيتلقى المشمولون على مستويات المحافظات والإدارات المستقلة التريب بالتنسيق مع الجامعات، ثم يتم تشغيلهم في مجال الإشراف على مشاريع القطاع الخاص وحسب تخصصاتهم.



وحسب مدير إعلام وزارة الزراعة، فإن تنفيذ القانون رقم (20) لسنة 2022، هو خطوة جديدة وستنجز على مراحل وستستمر، وعندها لن يكون بإمكان الشركات الأهلية تعيين مشرفين على مشاريعهم الزراعية وفق أهوائهم.