كتلة نيابية تحذر من إنهيار الدينار العراقي وتجاوز الدولار 160 الفاً

حذرت رئيس كتلة المنتج الوطني النيابية، ابتسام الهلالي، اليوم الاثنين، الحكومة والبنك المركزي من انهيار الدينار العراقي وإرتفاع سعر صرف الدولار إلى اكثر من 160 الف دينار.

وقالت الهلالي في بيان، ان :”سعر صرف 100 دولار في السوق تجاوز 157 آلف دينار، وفي إرتفاع مستمر وقد يصل في نهاية الأسبوع او في ليلة رأس السنة إلى 165 الف دينار، وهذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال إرتفاع اسعار المواد الغذائية”.

واضافت ان “بعض المصارف الأهلية والتجار وبدعم من بعض الاحزاب السياسية يقومون بتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج عبر المنافذ غير رسمية بعد شراء العملة بالسعر الرسمي من منافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي”، عاداً اياه “السبب الرئيس في إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.

وطالبت الهلالي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “بعقد اجتماع عاجل لمجلس وزراء الاقتصاد لمناقشة سعر الصرف وانهيار الدينار العراقي والسيطرة على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف والمنافذ الإلكترونية لإعادة سعر الصرف إلى السعر الرسمي”.

واشارت، الى “مخاوف من استمرار انهيار الدينار العراقي وارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوز 165 الف دينار في ليلة رأس السنة، وان يكون الوضع الاقتصادي في العراق شبيها للدول إيران ولبنان”.

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