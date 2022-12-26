العراق يحقق أكثر من 8 مليارات دولار من بيع النفط خلال تشرين الثاني

أعلنت وزارة النفط العراقية الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي، حيث حقق العراق أكثر من 8 مليارات دولار.



وزارة النفط وفي بيان لها، اليوم الاثنين (26 كانون الاول 2022) اشارت الى انه وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(868) الفاً و(29) برميلاً (تسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وستون الفا وتسعة وعشرون برميلا)، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(189) مليوناً و(602) الف دولار (ثمانية مليارات ومائة وتسعة وثمانون مليوناً وستمائة واثنان الف دولار).



واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليوناً و(204) الاف و(696) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(363) الفاً و(20) برميلاً.



بلغ معدل سعر البرميل الواحد (82.004) دولاراً، وفقا للبيان.



الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي، حسب وزارة النفط.



وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد أعلن مطلع شهر كانون الاول الجاري، ان تحالف أوبك+ قرر الابقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.



واشار الى إتفاق الإنتاج المقررة سابقاً وبمعدل الخفض حتى نهاية العام المقبل 2023 مع مراعاة المتغيرات والتطورات الطارئة .

