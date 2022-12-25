د.ريبر أحمد: تغييرات وزارية بعد عطلة رأس السنة

زار وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان د. ريبر أحمد، اليوم الأحد 25/12/2022، يرافقه محافظ أربيل أوميد خوشناو، ووزير النقل في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، كنيسة مار يوسف في أربيل للتهنئة بعيد ميلاد المسيح (ع).

وقال وزير الداخلية للصحفيين، خلال زيارة لكنيسة مار يوسف، إن «الحكومة تبذل الآن جهودًا جادة لإقامة مصالحة داخل البيت الكوردي، وسيتم تنفيذ تغييرات وزارية بعد عطلة رأس السنة الميلادية».

وأشار د. ريبر أحمد إلى أن رسالة جميع الأديان هي رسالة السلام والاستقرار والتعايش، وأن حكومة إقليم كوردستان والسيد مسرور بارزاني رئيس الحكومة يؤكدان باستمرار على الحفاظ على السلام والتعايش.