د.فيان صبري: بغداد سترسل 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي عن أسباب تأخير إرسال مبلغ 400 مليار دينار من بغداد إلى إقليم كوردستان، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعث بكتاب إلى جميع الوزارات بخصوص إقليم كوردستان.

وقالت د. فيان صبري لـ (باسنيوز): «بعث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام بكتاب إلى جميع الوزارات العراقية يؤكد فيها التزامه بكافة الاتفاقات السياسية مع إقليم كوردستان، وهذه الرسالة المهمة مهمة وأكدت على الاتفاق المبدئي بين أربيل وبغداد لإنهاء كافة المشاكل العالقة».

وأضافت صبري: «لقد تقرر إرسال الـ400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، ولم يتبق سوى الإجراءات».

وكان مسؤول ممثلية إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى قد أكد في وقت سابق لـ (باسنيوز)، أن مبلغ الـ 400 مليار دينار من ميزانية إقليم كوردستان سيرسل فور استكمال الإجراءات الإدارية، مؤكداً وصول كتاب مجلس الوزراء بصدد إرسال المبلغ إلى وزارة المالية الاتحادية، ونافياً وجود أي إشكال بالصدد.